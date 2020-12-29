29 Aralık 2020, Salı

TFF 1. LİG

Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci ile yollar ayrıldı! Ümit Karan...

Menemenspor Ümit Karan ile anlaştı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 Giriş Tarihi: 29.12.2020

ile yollarını ayıran Menemenspor, teknik direktörlük için 'la anlaştı!

1. Lig ekiplerinden Menemenspor, hesabından yaptığı açıklamayla ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kulübümüzde yetişip futbolculuk kariyerinde 15 yıl hizmet eden, sonrasında yardımcı antrenör olarak 12 yıl bir fiil hizmet eden ve 1 yılı aşkın süredir de teknik direktörlük görevini verdiğimiz kardeşimiz Cenk Laleci ile yollarımız anlaşarak ayrılmıştır. Bu süre zarfında görevini elinden geldiğince en iyi şekilde icra eden Cenk Laleci kardeşimize kulübümüze uzun yıllardır vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında her daim yanında olacağımızı bildiririz."

OLAYLAR AYRILIĞI GETİRDİ

Geçtiğimiz hafta müsabakasında 6 yabancı oynatarak hükmen mağlup olan Menemenspor'da, yönetimi haddini aşan cümleler söylediği iddia edilerek görevine son verilen yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin ayrılığının ardından Teknik Direktör Cenk Laleci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Güzelleş be kardeşim, şimdilik ölümüne kadar hayattayız" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan olayların Cenk Laleci ile yolların ayrılmasında etken olduğu düşünülüyor.

ÜMİT KARAN İLE ANLAŞILDI!

Spor'un haberine göre, TFF 1. Lig ekibi Menemenspor Cenk Laleci'nin ardından teknik direktörlük için ile anlaştı.

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