27 Aralık 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Akhisarspor 0-1 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Giresunspor liderliği geri aldı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

1. 'in 16. haftasında , deplasmanda 'u 'nun 69. dakikada kaydettiği golle mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

1. 'in 16. haftasında deplasmanda 'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Konuk ekibin golünü 69. dakikada kaydetti.
Bu sonucun ardından çotanaklar puanını 32'e yükseltirken, Akhisarspor 13 puanda kaldı.
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