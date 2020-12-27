27 Aralık 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Adanaspor 1-2 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bandırmaspor seriye bağladı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor deplasmanda 'u 90. dakikada 'ın penaltıdan attığı golle mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.

1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor deplasmanda 'u mağlup etti.
Bandırmaspor'on gollerini: Doğan Can Davas ve (p) kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golü ise Atalay Babacan'dan geldi.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 21'e yükseltirken, Adanspor 12 puanda kaldı.
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