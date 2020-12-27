27 Aralık 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Akhisarspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Akhisarspor - Giresunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

1. 'in 16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Akhisarspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Akhisarspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AKHİSARSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Akhisarspor - Giresunspor maçı 27 Aralık Pazar günü saat 16:00'da Spor'da canlı yayınlanacak.

Menemenspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Bu senin fantezin diyordu... "Bu senin fantezin diyordu..."
Ankaraspor - Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ankaraspor - Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Adanaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Adanaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör