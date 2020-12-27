TFF 1. Lig'in 16. haftasında Akhisarspor ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Akhisarspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Akhisarspor ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Akhisarspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AKHİSARSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Akhisarspor - Giresunspor maçı 27 Aralık Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

DİĞER