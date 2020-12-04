04 Aralık 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Tuzlaspor 2-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tuzlaspor İstanbulspor'a geçit vermedi
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

1. 'in 11. haftasında sahasında İstanbulspor'u ve 'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

1. 'in 11. haftasında ile İstanbulspor, Vefa Stadı'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 40. dakikada ve 77. dakikada 'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Tuzlaspor bu sonuçla puanını 21'e yükselterek 3. sırada yer aldı. 18 puanda kalan İstanbulspor ise 6. sırada kendine yer buldu.

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