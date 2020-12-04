TFF 1. Lig'in 11. haftasında Tuzlaspor sahasında İstanbulspor'u Tarık Tekdal ve Matej Pucko'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Tuzlaspor ile İstanbulspor, Vefa Stadı'nda kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 40. dakikada Tarık Tekdal ve 77. dakikada Matej Pucko'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Tuzlaspor bu sonuçla puanını 21'e yükselterek 3. sırada yer aldı. 18 puanda kalan İstanbulspor ise 6. sırada kendine yer buldu.

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