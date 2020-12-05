TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor, sahasında Eskişehirspor'u Eren Tozlu ve Serginho'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor ile Eskişehirspor, Giresun Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 66. dakikada Eren Tozlu ve 68. dakikada Serginho'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Giresunspor bu sonuçla puanını 20'ye yükselterek 5. sırada yer aldı. Henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor ise 1 puanla son sırada kaldı.

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