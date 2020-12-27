27 Aralık 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Menemenspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Menemenspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

1. 'in 16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Menemenspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Menemenspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MENEMENSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Keçiörengücü maçı 27 Aralık Pazar günü saat 13:30'da Spor'da canlı yayınlanacak.

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