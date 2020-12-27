TFF 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adanaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Adanaspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adanaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adanaspor - Bandırmaspor maçı 27 Aralık Pazar günü saat 16:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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