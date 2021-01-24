TFF 1. Lig'in 18. haftasında Keçiörengücü ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Keçiörengücü - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Keçiörengücü ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Keçiörengücü - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KEÇİÖRENGÜCÜ - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Boluspor maçı 24 Ocak Pazar günü saat 13:30'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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