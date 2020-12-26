26 Aralık 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Balıkesirspor 0-1 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Adana 'Demir' gibi!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.12.2020

1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda 'u 'ın golü ile mağlup etti.

1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda 'u mağlup etti.
Konuk ekibin golü 'tan geldi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor 28 puana yükselirken Balıkesirpsor 15 puanda kaldı.
Boluspor 0-2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
İstanbulspor Boluspor'u deplasmanda devirdi İstanbulspor Boluspor'u deplasmanda devirdi
Tuzla Altınordu'yu farklı geçti Tuzla Altınordu'yu farklı geçti
Eskişehirspor'da corona virüsü şoku! 2 pozitif Eskişehirspor'da corona virüsü şoku! 2 pozitif
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör