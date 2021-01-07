07 Ocak 2021, Perşembe

TFF 1. LİG

Ankaraspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Ankaraspor - Adanaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 Giriş Tarihi: 07.01.2021

. Lig'in 17. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaraspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

. Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaraspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - Adanaspor maçı 7 Ocak Perşembe günü saat 16:00'da 'da canlı yayınlanacak.

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