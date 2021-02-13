13 Şubat 2021, Cumartesi

TFF 1. LİG

Ankaraspor 0-3 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Altınordu Ankaraspor'a acımadı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

. Lig'in 21. haftasında deplasmanda 'u 3-0 mağlup etti. ekibinin gollerini (2) ve İnce kaydetti.

. Lig'de 21. haftanın açılış maçında , 'yu konuk etti. Yeni teknik direktörü yönetiminde ilk maçına çıkan , sahadan eli boş ayrıldı. ekibi, (2) ve 'nin golleriyle deplasmandan 3-0 galip ayrıldı. Üst üste 3. galibiyetini alan Altınordu, 37 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti. 2 maçtır kaybeden Ankaraspor ise 13 puanla 17. sırada kaldı.
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