13 Şubat 2021, Cumartesi
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Ankaraspor 0-3 Altınordu (MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Altınordu deplasmanda Ankaraspor'u 3-0 mağlup etti. İzmir ekibinin gollerini Enis Destan (2) ve Burak İnce kaydetti.
TFF 1. Lig'de 21. haftanın açılış maçında Ankaraspor, Altınordu'yu konuk etti. Yeni teknik direktörü Ümit Özat yönetiminde ilk maçına çıkan Başkent ekibi, sahadan eli boş ayrıldı. İzmir ekibi, Enis Destan (2) ve Burak İnce'nin golleriyle deplasmandan 3-0 galip ayrıldı. Üst üste 3. galibiyetini alan Altınordu, 37 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti. 2 maçtır kaybeden Ankaraspor ise 13 puanla 17. sırada kaldı.
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