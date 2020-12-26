TFF 1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Boluspor'u Eduard Rroca ve Levent Ayçiçek'in golleriyle 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Boluspor ile İstanbulspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 44. dakikada Eduard Rroca ve 83. dakikada Levent Ayçiçek'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İstanbulspor bu sonuçla puanını 25'e çıkararak 8. sırada yer aldı. 13 puanda kalan Boluspor ise 14. sırada kendine yer buldu.

DİĞER