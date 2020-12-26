26 Aralık 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Boluspor 0-2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İstanbulspor Boluspor'u deplasmanda devirdi
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 26.12.2020

1. Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, deplasmanda 'u ve 'in golleriyle 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

1. Lig'in 16. haftasında ile İstanbulspor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 44. dakikada ve 83. dakikada 'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İstanbulspor bu sonuçla puanını 25'e çıkararak 8. sırada yer aldı. 13 puanda kalan Boluspor ise 14. sırada kendine yer buldu.

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