25 Aralık 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Altay 3-1 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Altay zirveye çıktı! Üst üste 4. galibiyet
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 25.12.2020

1. Lig'in 16. haftasında evinde Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

1. Lig'in 16. haftasında evinde Ümraniyespor'u konuk etti. ekibi rakibini 3-1 mağlup etti.
Altay'ın gollerini; Erhan Çelenk, Marko Paixao ve Kappel kaydetti.
Konuk takımın tek golü ise 'den geldi.
Bu sonucun ardından puanını 29 yapan Altay liderlik koltuğuna oturdu. Ümraniyespor ise 17 puanda kaldı.
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