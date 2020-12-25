25 Aralık 2020, Cuma

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Geleceğin yıldız adayları Ali Akman ve Batuhan Kör'den transfer sözleri!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da bu sezon gösterdikleri performansla devlerin dikkatini çeken Ali Akman ve Batuhan Kör, transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Adı birçok takımla anılan genç futbolcular, hedefleriyle de ilgili konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:52
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Geleceğin yıldız adayları Ali Akman ve Batuhan Kör'den transfer sözleri!

Bursaspor'un altyapısından yetişen ve bu sezon TFF 1. Lig'de sergiledikleri performansla dikkat çeken Ali Akman ve Batuhan Kör flaş açıklamalarda bulundu.

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Geleceğin yıldız adayları Ali Akman ve Batuhan Kör'den transfer sözleri!

İsimleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa kulüpleriyle de anılan yıldız adayları, TRT Spor'a verdikleri röportajda haklarında çıkan transfer iddlalarına cevap verip, gelecek planlarından bahsetti. İşte o sözler:

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Geleceğin yıldız adayları Ali Akman ve Batuhan Kör'den transfer sözleri!

ALİ AKMAN: AVRUPA'YI HEDEFLİYORUM

"Öncelikle burada elimden geleni vermeye çalışıyorum. Hep Avrupa'yı hedefleyen bir kişiydim. Bu benim için bir hedef. İnşallah nasio olur. Lille ile transfer iddasına ilişkin hayırlısı diyelim. Bana gelen böyle bir şey yok."

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Geleceğin yıldız adayları Ali Akman ve Batuhan Kör'den transfer sözleri!

"Oynadıkça özgüven duyuyoruz. Vakıfköy'de her zaman altın gibi çocuklar vardı. 11 oyuncu ile neredeyse Vakıfköy'den oynuyoruz. Şans geldiğinde genç oyuncular bunu her zaman iyi değerlendirmek ister. Oynamak çok önemli. Her şey oynamaktan geçiyor.

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Geleceğin yıldız adayları Ali Akman ve Batuhan Kör'den transfer sözleri!

"İDOLÜM AMCAM (AYHAN AKMAN)"

Amcam Ayhan Akman'nın futbolcu olması çok büyük bir etki yaptı.Küçükken hem imrendiğim, hem de onun gibi bir hayatım olmasını isterdim. Amcam da bu konu da bana hep güven verdi. Yürümeye top oynayarak başlamışım. Amcamı idolüm olarak gördüm."

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