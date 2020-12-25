Geleceğin yıldız adayları Ali Akman ve Batuhan Kör'den transfer sözleri!

"İDOLÜM AMCAM (AYHAN AKMAN)"

Amcam Ayhan Akman'nın futbolcu olması çok büyük bir etki yaptı.Küçükken hem imrendiğim, hem de onun gibi bir hayatım olmasını isterdim. Amcam da bu konu da bana hep güven verdi. Yürümeye top oynayarak başlamışım. Amcamı idolüm olarak gördüm."