TFF 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Boluspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Boluspor ile Altay kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Boluspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLUSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - Altay maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

DİĞER