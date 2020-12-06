TFF 1. Lig'in 12. haftasında Altınordu ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altınordu - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Altınordu ile Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altınordu - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTINORDU - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altınordu - Keçiörengücü maçı 6 Aralık Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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