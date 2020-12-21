TFF 1. Lig'in 15. haftasında Samsunspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Samsunspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Samsunspor ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Boluspor maçı 21 Aralık Pazartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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