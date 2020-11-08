08 Kasım 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Akhisarspor Boluspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Akhisarspor Boluspor: 2-2 MAÇ SONUCU - ÖZET
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

1. Lig'in 9. haftasında , sahasında ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golleri Taha ve Hadzic'ten gelirken, konuk takımın gollerini Bekir (2) kaydetti.

1. Lig'in 9. haftasında Altınordu ile , Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takımın golleri 28. dakikada Taha Yalçıner ve 35. dakikada Irfan Hadzic'ten gelirken, konuk ekibin gollerini 32 ve 83. dakikalarda penaltıdan kaydetti.

bu sonuçla puanını 13'e yükselterek 8. sırada yer aldı. Puanını 4'e çıkaran Boluspor ise 17. sırada kaldı.

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