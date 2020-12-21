Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Antalyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Kayserispor maçı 21 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudriashov, Nuri, Fredy, Sam, Podolski, Amilton, Jahovic

Kayserispor: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Kvrzic, Attamah, Fernandes, Lennon, Henrique, İlhan

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