Bursaspor 2-1 Eskişehirspor ( MAÇ SONUCU-ÖZET)
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Bursaspor evinde Eskişehirspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
TFF 1'inci Lig'de 16'ncı haftanın kapanış mücadelesinde Bursaspor sahasında, ligin son sırasında yer alan rakibi Eskişehirspor'u 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren goller Burak Kapacak ve Cüneyt Köz'den gelirken, Eskişehirspor'un tek golünü Tolga Yakut kaydetti. Bu sonuçla Bursaspor puanını 24'e yükseltirken, Eskişehirspor 3 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Maça etkili başlayan Bursaspor, 16'ncı dakikada öne geçti. Sol kanatta ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan topu alan Burak Kapacak, rakibini ekarte ederek girdiği ceza sahası içerisinde sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Eskişehirspor, 40'ıncı dakikada eşitliğe yaklaştı. Sağ kanatta Sholaja iki savunma oyuncusunu çalımlarla geçerek ceza sahasına yöneldi, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.
Bursaspor, 61'inci dakikada farkı ikiye çıkardı. Emirhan Aydoğan, kullandığı serbest vuruşla topu içeriye doğru ortalarken, müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapan Cüneyt Köz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
Eskişehirspor, 79'uncu dakikada gole yaklaşırken, Erdal Akdarı'nın ceza sahası çizgisinin gerisinden, sol çaprazda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten az farka auta çıktı.
82'nci dakikada Eskişehirspor atağında, Berkay Tanır topu içeriye doğru çevirirken Onur Arı'nın sert şutunda top dışarı yöneldi.
89'uncu dakikada Ozan İsmail Koç'un yaptığı vuruş sonrası top direkten oyun alanına döndü.
Eskişehirspor, 90'ıncı dakikada bulduğu golle umutlandı. Kullanılan korner atışı sonrası Mevlüt Çelik'in kafa vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz topu çelerken, kale ağzında Tolga Yakut pozisyonu tamamladı: 2-1.
Karşılaşma bu skor ile sona erdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları