28 Aralık 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor 2-1 Eskişehirspor ( MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bursaspor 2020'yi galibiyetle kapattı!
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.12.2020

1. 'in 16. haftasında evinde 'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

1'inci 'de 16'ncı haftanın kapanış mücadelesinde sahasında, ligin son sırasında yer alan rakibi 'u 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren goller ve 'den gelirken, Eskişehirspor'un tek golünü kaydetti. Bu sonuçla Bursaspor puanını 24'e yükseltirken, Eskişehirspor 3 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
Maça etkili başlayan Bursaspor, 16'ncı dakikada öne geçti. Sol kanatta ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan topu alan Burak Kapacak, rakibini ekarte ederek girdiği ceza sahası içerisinde sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Eskişehirspor, 40'ıncı dakikada eşitliğe yaklaştı. Sağ kanatta Sholaja iki savunma oyuncusunu çalımlarla geçerek ceza sahasına yöneldi, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.
Bursaspor, 61'inci dakikada farkı ikiye çıkardı. Emirhan Aydoğan, kullandığı serbest vuruşla topu içeriye doğru ortalarken, müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapan Cüneyt Köz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
Eskişehirspor, 79'uncu dakikada gole yaklaşırken, Erdal Akdarı'nın ceza sahası çizgisinin gerisinden, sol çaprazda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten az farka auta çıktı.
82'nci dakikada Eskişehirspor atağında, Berkay Tanır topu içeriye doğru çevirirken Onur Arı'nın sert şutunda top dışarı yöneldi.
89'uncu dakikada Ozan İsmail Koç'un yaptığı vuruş sonrası top direkten oyun alanına döndü.
Eskişehirspor, 90'ıncı dakikada bulduğu golle umutlandı. Kullanılan korner atışı sonrası Mevlüt Çelik'in kafa vuruşunda kaleci Ataberk Dadakdeniz topu çelerken, kale ağzında Tolga Yakut pozisyonu tamamladı: 2-1.
Karşılaşma bu skor ile sona erdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Bursaspor - Eskişehirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Bursaspor - Eskişehirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bu senin fantezin diyordu... "Bu senin fantezin diyordu..."
Samsunspor seriye bağladı Samsunspor seriye bağladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör