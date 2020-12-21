21 Aralık 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 Giriş Tarihi: 21.12.2020

1. Lig'in 15. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı 21 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'de Spor'da canlı yayınlanacak.

Samsunspor - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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