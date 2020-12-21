TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Adana Demirspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Tuzlaspor maçı 21 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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