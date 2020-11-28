İstanbulspor 1-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de İstanbulspor sahasında Giresnspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.
İstanbulspor ve Giresunspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
İstanbulspor'un golü 17. dakikada Berkay Görmez'den gelirken Giresunspor, 90. dakikada Eren Tozlu ile beraberliği buldu.
GİRESUN KIZARDI
Öte yandan Giresunspor'da Sergio Antonio Da Luiz Junior, 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla İstanbulspor 18 puanla maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 16 puanla 8. sırada yer aldı.
İstanbulspor gelecek hafta Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Giresunspor ise Altay'a konuk olacak.
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