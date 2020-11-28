28 Kasım 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Akhisarspor 0-1 Ankaraspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ankaraspor 3 puanı tek golle aldı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

1. Lig'in 11. haftasında Ankaraspor, deplasmanda 'u 'in attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

1. Lig'in 11. haftasında ile Ankaraspor, Akhisar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Başkent ekibi, rakibini 75. dakikada 'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ankaraspor bu sonuçla puanını 8'e yükselterek 16. sırada yer aldı. Akhisarspor ise 13 puanla 11. sırada kaldı.

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