TFF 1. Lig'in 15. haftasında Bandırmaspor ile Ankaraspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Bandırmaspor ile Ankaraspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Ankaraspor maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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