19 Aralık 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Keçiörengücü - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Keçiörengücü - Balıkesirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

1. 'in 15. haftasında Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Keçiörengücü - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Keçiörengücü ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Keçiörengücü - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KEÇİÖRENGÜCÜ - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Balıkesirspor maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da Spor'da canlı yayınlanacak.

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