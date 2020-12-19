19 Aralık 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Eskişehirspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Eskişehirspor - Menemenspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

1. 'in 15. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eskişehirspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Menemenspor maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da Spor'da canlı yayınlanacak.

Bandırmaspor - Ankaraspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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