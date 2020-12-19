TFF 1. Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Eskişehirspor ile Menemenspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Eskişehirspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Menemenspor maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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