14 Kasım 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Boluspor'a corona şoku! 3 futbolcu...

Boluspor'a corona şoku! 3 futbolcu...
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

1. Lig takımlarından 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlılarda 3 futbolcu ve 1 sağlık çalışanının testleri pozitif çıktı.

1. Lig takımlarından Beypiliç 'da 3 futbolcu ve 1 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, profesyonel futbol takımı, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapılırken, 3 futbolcu ile 1 sağlık çalışanının testleri pozitif sonuçlandı.

Kulüpte toplam 10 futbolcu, 1 antrenör, 1 sağlık personeli ve 4 çalışanın izolasyonda bulunduğu, tedavilerinin de devam ettiği aktarıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Akhisarspor Boluspor: 2-2 MAÇ SONUCU - ÖZET Akhisarspor Boluspor: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Samsunspor Altınordu: 1-1 MAÇ SONUCU - ÖZET Samsunspor Altınordu: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Eskişehirspor sonunu getiremedi! Eskişehirspor sonunu getiremedi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör