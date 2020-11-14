Boluspor'a corona şoku! 3 futbolcu...
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlılarda 3 futbolcu ve 1 sağlık çalışanının testleri pozitif çıktı.
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor'da 3 futbolcu ve 1 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamaya göre, profesyonel futbol takımı, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapılırken, 3 futbolcu ile 1 sağlık çalışanının testleri pozitif sonuçlandı.
Kulüpte toplam 10 futbolcu, 1 antrenör, 1 sağlık personeli ve 4 çalışanın izolasyonda bulunduğu, tedavilerinin de devam ettiği aktarıldı.
#Bilgilendirme: Bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 3 futbolcumuz ve 1 sağlık çalışanımızın testi pozitif çıkmıştır. pic.twitter.com/DNjOEQK29e— Beypiliç Boluspor (@Boluspor) November 14, 2020
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