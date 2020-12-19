19 Aralık 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Altay - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Altay - Akhisarspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

1. 'in 15. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Altay - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Altay - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALTAY - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - Akhisarspor maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da Spor'da canlı yayınlanacak.

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