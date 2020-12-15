TFF 1. Lig'de corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen maçlardan biri olan Balıkesirspor ile Samsunspor mücadelesi futbolseverleri bekliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 14. hafta geride kaldı. Corona virüsü salgını sebebiyle 12. hafta ertelenen maçta Balıkesirspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Samsunspor maçı 15 Aralık Salı günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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