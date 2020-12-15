15 Aralık 2020, Salı

TFF 1. LİG

Balıkesirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Balıkesirspor - Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 Giriş Tarihi: 15.12.2020

1. 'de corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen maçlardan biri olan ile mücadelesi futbolseverleri bekliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de 14. hafta geride kaldı. Corona virüsü salgını sebebiyle 12. hafta ertelenen maçta ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Balıkesirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BALIKESİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Samsunspor maçı 15 Aralık Salı günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Demirspor'da deprem! Özat sonrası gece yarısı operasyonu Demirspor'da deprem! Özat sonrası gece yarısı operasyonu
Mağlubiyet sonrası istifa depremi! Mağlubiyet sonrası istifa depremi!
Altay deplasmanda farklı kazandı! Altay deplasmanda farklı kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör