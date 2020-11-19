19 Kasım 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Bandırmaspor'da corona şoku sürüyor!

Bandırmaspor'da corona şoku sürüyor!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 19.11.2020

1. takımlarından 'da corona virüsü şoku yaşanmaya devam ediyor. Bordo-beyazlılar son yapılan testlerin ardından 1 futbolcu ve 1 personelin daha pozitif çıktığını açıkladı.

1. ekiplerinden Royal Hastanesi 'da 1 futbolcu ile 1 personelin daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Covid-19 testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguya rastlandı.

Takımda Covid-19'a yakalanan kişi sayısı, 5 futbolcu ve 3 personel olmak üzere 8'e yükseldi.

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