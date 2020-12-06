TFF 1. Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Akhisarspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar furbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Akhisarspor maçı 6 Aralık Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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