TFF 1. Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Samsunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Samsunspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Tuzlaspor maçı 29 Kasım Pazar günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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