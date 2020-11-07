07 Kasım 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Bandırmaspor 0-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU

Giresunspor ilk yarıda işi bitirdi
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

1. 'in 8. haftasında sahasında 'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

1. 'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda 'a konuk oldu. Mücadeleyi 1-0 Giresunspor kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada Ibrahima Balde attı.

Bu sonuçla beraber Giresunspor 14 puana yükselirken, Bandırmaspor ise 5 puanda kaldı.

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