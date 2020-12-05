05 Aralık 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Menemenspor 1-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Menemen ile Bandırma yenişemedi
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

1. Lig'in 12. haftasında ile , Olatunbosun ve Rayos'un karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

1. Lig'in 12. haftasında ile , Menemen İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Ev sahibi takım golü 59. dakikada Sikiru Olatunbosun'dan gelirken, konuk takımın golünü 26. dakikada Ruben Rayos kaydetti.

Menemenspor bu sonuçla puanını 13'e çıkararak 11. sırada yer aldı. Puanını 15'e yükselten Bandırmaspor ise 15. sırada kendine yer buldu.

Boluspor 1-0 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Giresunspor 2-0 Eskişehirspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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