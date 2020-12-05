05 Aralık 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Boluspor 1-0 Altay (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bolu Altay'ı tek golle geçti
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

1. Lig'in 12. haftasında , sahasında Altay'ı 'nın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

1. Lig'in 12. haftasında ile Altay, Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 77. dakikada 'nın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Boluspor bu sonuçla puanını 10'a yükselterek 16. sırada yer aldı. Altay ise 17 puanla 8. sırada kaldı.

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