TFF 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, sahasında Altay'ı Gökhan Sazdağı'nın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor ile Altay, Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 77. dakikada Gökhan Sazdağı'nın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Boluspor bu sonuçla puanını 10'a yükselterek 16. sırada yer aldı. Altay ise 17 puanla 8. sırada kaldı.

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