TFF 1. Lig'in 12. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Altınordu'yu Burak Aydın'ın attığı 2 golle mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatarak liderliğe yükseldi.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Altınordu ile Keçiörengücü, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 25 ve 57. dakikalarda Burak Aydın'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Keçiörengücü bu sonuçla puanını 24'e çıkararak liderliğe yükseldi. Altınordu ise 23 puanla 2. sıraya gerileyerek zirveyi rakibine kaptırdı.

DİĞER