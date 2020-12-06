06 Aralık 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Altınordu 0-2 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Keçiörengücü zirveye oturdu
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

1. Lig'in 12. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda 'yu 'ın attığı 2 golle mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatarak liderliğe yükseldi.

1. Lig'in 12. haftasında ile Keçiörengücü, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 25 ve 57. dakikalarda 'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Keçiörengücü bu sonuçla puanını 24'e çıkararak liderliğe yükseldi. Altınordu ise 23 puanla 2. sıraya gerileyerek zirveyi rakibine kaptırdı.

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