06 Kasım 2020, Cuma
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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Adanaspor maçı öncesi yapılan covid-19 testlerinin sonucunda 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde pozitif vaka sayısı 34 kişiye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."
TFF 1'Lig ekibi Menemenspor'da corona kabusu sürüyor! 34 kişi pozitif
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da corona şoku yaşanmaya devam ediyor. İzmir kulübünden yapılan açıklamaya göre, Adanaspor maçı öncesi Covid-19 testleri pozitif olan sayının 34 olduğu açıklandı.
Menemenspor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kulüpte 16'sı futbolcu olmak üzere 30 kişide pozitif corona virüsü vakasına rastlandığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüp, Adanaspor mücadelesi öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vaka sayısının arttığını ve 34 kişiye yükseldiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Adanaspor maçı öncesi yapılan covid-19 testlerinin sonucunda 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde pozitif vaka sayısı 34 kişiye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."
Bilgilendirme l pic.twitter.com/OT1GTEOi2w— Menemenspor (@MenemenspoResmi) November 6, 2020
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