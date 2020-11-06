06 Kasım 2020, Cuma

TFF 1. LİG

TFF 1'Lig ekibi Menemenspor'da corona kabusu sürüyor! 34 kişi pozitif

TFF 1'Lig ekibinde corona şoku! 34 kişi pozitif
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

1. Lig ekiplerinden 'da corona şoku yaşanmaya devam ediyor. kulübünden yapılan açıklamaya göre, maçı öncesi Covid-19 testleri pozitif olan sayının 34 olduğu açıklandı.

, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kulüpte 16'sı futbolcu olmak üzere 30 kişide pozitif corona virüsü vakasına rastlandığını açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüp, mücadelesi öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vaka sayısının arttığını ve 34 kişiye yükseldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Adanaspor maçı öncesi yapılan covid-19 testlerinin sonucunda 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde pozitif vaka sayısı 34 kişiye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
TFF 1.Lig ekibinde corona virüsü şoku! Sayı 30 oldu TFF 1.Lig ekibinde corona virüsü şoku! Sayı 30 oldu
Kupa maçı öncesi 7 pozitif vaka! Kupa maçı öncesi 7 pozitif vaka!
Adana Demir 1 puanı 85'te kurtardı Adana Demir 1 puanı 85'te kurtardı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör