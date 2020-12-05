05 Aralık 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Giresunspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Giresunspor - Eskişehirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 Giriş Tarihi: 05.12.2020

1. 'in 12. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Giresunspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. 'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Eskişehirspor maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da Spor'da canlı yayınlanacak.

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