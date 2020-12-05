TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresunspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Giresunspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Eskişehirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Eskişehirspor maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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