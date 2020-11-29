30 Kasım 2020, Pazartesi

TFF 1. LİG

Samsunspor 2-0 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Samsunspor 3 puanı 2 golle aldı!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Samsunpor sahasında Tuzlaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini ve 'ın golleri ile 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Yılport ile Tuzlaspor karşılaştı.

Samsun'daki maçı evsahibi ekip 2-0 kazandı.

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 16'da ve 59'da kaydetti.

Ligde 3 maç sonra galip gelen Samsunspor, puanını 20'ye yükseltti.

Tuzlaspor ise 18 puanda kaldı.
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