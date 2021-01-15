15 Ocak 2021, Cuma

TFF 1. LİG

Yasin Öztekin resmen Yılport Samsunspor'da!

Samsunspor transferi resmen açıkladı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

'da , sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kulüpten ayrıldığını açıklamıştı. 33 yaşındaki oyuncu, TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

, 'a veda etti. Sosyal medya üzerinden Sivasspor temalı fotoğrafların yer aldığı video paylaşan Öztekin, şu ifadeleri kullandı:

"Vedalar her zaman zordur. Benim için yeni bir sayfa açmanın heyecanı olsa da bu güzel kulüpten ayrılmanın burukluğu var içimde. Birbirinden güzel dostluklar biriktirdiğim bu gönlü büyük şehrin desteğini her zaman yanımda hissedeceğim. Yönetime, hocalarıma, takım arkadaşlarıma kulüpte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin."

Diğer yandan Sivasspor'da 18 maça çıkan Yasin Öztekin, 1 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Öztekin 2 kez de sarı kartla cezalandırılırken, 773 dakika kırmızı-beyazlı formayı terletti.

SAMSUNSPOR RESMEN AÇIKLADI!

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport , 33 yaşındaki oyuncuyla 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Hoş geldin Yasin Öztekin

Kulübümüz, Süper Lig'de Sivasspor takımında forma giyen Yasin Öztekin ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yasin Öztekin'in camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

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