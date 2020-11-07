07 Kasım 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Ümraniyespor 1-1 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

Tuzlaspor liderliğini sürdürdü
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

1. Lig'in 8. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

1. Lig'in 8. hafta karşılaşmasında sahasında ile karşılaştı. Mücadele iki ekibin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Ev sahibi adına golü 18. dakikada Gomis atarken, konuk ekibin golü 22. dakikada Gökcan Kaya'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 9 puana yükselirken, Tuzlaspor ise 18 puana yükseldi ve liderliğini korudu.

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