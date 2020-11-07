TFF 1. Lig: Ümraniyespor 1-1 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

TFF 1. Lig'in 8. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor sahasında Tuzlaspor ile karşılaştı. Mücadele iki ekibin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Ev sahibi adına golü 18. dakikada Gomis atarken, konuk ekibin golü 22. dakikada Gökcan Kaya'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 9 puana yükselirken, Tuzlaspor ise 18 puana yükseldi ve liderliğini korudu.

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