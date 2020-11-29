TFF 1. Lig'in 11. haftasında Eskişehirspor ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eskişehirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Eskişehirspor ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eskişehirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor - Altınordu maçı 29 Kasım Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

DİĞER