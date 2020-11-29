29 Kasım 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 Giriş Tarihi: 29.11.2020

1. Lig'in 11. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı 29 Kasım Pazar günü saat 13:30'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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