TFF 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Bandırmaspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Balıkesirspor maçı 29 Kasım Pazar günü saat 13:30'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

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