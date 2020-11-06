06 Kasım 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Adanaspor-Menemenspor maçı corona virüsü vakaları nedeniyle ertelendi

TFF 1.Lig maçında corona ertelemesi!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

'da yapılan son corona virüsü testinin ardından kulüpteki vaka sayısının 34'e yükseldiği açıklandı. Bu sonuçların ardından 1. 'de oynanacak olan -Menemenspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

1. ekiplerinden 'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısının 34'e yükselmesinin ardından erteleme kararı çıktı. - Menemespor karşılaşması, deplasman ekibinde artan vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF 1. Lig'de yarın oynanacak Adanaspor maçı öncesi 4 Kasım Çarşamba günü uygulanan Kovid-19 testlerinde 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişiden daha pozitif sonuç alındığı belirtildi.

Son sonuçlarla kulüpteki pozitif vaka sayısının 34'e çıktığı bildirildi.

Menemenspor'da 29 Ekim Perşembe gününden bu yana ortaya çıkan 34 pozitif vaka arasında teknik direktör Cenk Laleci ve 18 futbolcu da bulunuyor.

TFF 1'Lig ekibi Menemenspor'da corona kabusu sürüyor! 34 kişi pozitif

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