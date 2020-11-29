29 Kasım 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

TFF 1. Lig'in 11. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KEÇİÖRENGÜCÜ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı 29 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Spor'da canlı yayınlanacak.

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