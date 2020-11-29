TFF 1. Lig'in 11. haftasında Keçiörengücü ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Keçiörengücü ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KEÇİÖRENGÜCÜ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Adana Demirspor maçı 29 Kasım Pazar günü saat 13.30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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