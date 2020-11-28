28 Kasım 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Ümraniyespor 0-2 Menemenspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Menemenspor Ümraniye'nin serisine son verdi!
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

TFF 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda 'a konuk oldu. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında deplasmanda 'a konuk oldu. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor'un 4 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Menemenspor karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

Konuk takım adına galibiyeti getiren goller, 53. ve 90+3. dakikalarda Tidjani Anaane kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor 10 puanda kalırken, Menemenspor da 9 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Alhassan'ın sağdan gönderdiği pasta ceza sahasındaki Murat'ın şutunda savunmadan seken top Tidjani'de kaldı. Bu futbolcunun şutunda top yandan az farkla auta çıktı.

26. dakikada Mayi'nin sağdan ceza sahası önüne yerden gönderdiği pasta Gökhan Süzen topla buluştu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Selmani topu kontrol etti.

27. dakikada Kamara'nın pasında topla buluşan Tidjani, meşin yuvarlağı düzeltip uzaktan sert vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topa Turgut Doğan gelişine vurdu, ceza sahası içindeki Mayi dokundu ancak Furkan son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

47. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Batuhan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Selmani topu son anda kornere gönderdi.

53. dakikada sağ kanattan atılan uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Tidjani, meşin yuvarlağı kontrol edip çok sert vurdu, kaleci Ahmet Eyüp'ün müdahalesine karşın direğe çarpan top filelere gitti. 0-1

54. dakikada Gomis'in pasında topla buluşan Turgut Doğan Şahin, ceza sahası için sağ çaprazından sert vurdu ancak kaleci Selmani topu kornere gönderdi.

70. dakikada rakip yarı saha sol çizgisinde Rıdvan Koçak'a yaptığı hareket sonrasında hakem Murat Erdoğan tarafından ikinci sarı kartla cezalandırılan Gökhan Süzen kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

84. dakikada sol kanatta topla buluşan Tidjani, rakibinden sıyrılıp ceza sahası önüne geldi ve sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

87. dakikada orta sahada topla buluşan Taşkın ceza sahası önüne gelip uzaktan sert vurdu ancak kaleci Ahmet Eyüp topu kornere gönderdi.

90+3. dakikada Alhassan'ın pasında sol kanatta topla buluşan Mehmet Aytemiz, ceza sahası içindeki Tidjani'yi gördü. Bu futbolcu düzeltip vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 0-2

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