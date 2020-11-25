25 Kasım 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı!

TFF 1. Lig'de hakemler açıklandı!
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 Giriş Tarihi: 25.11.2020

1. Lig'de 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 11. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şunlar:

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Menemenspor: Murat Erdoğan

16.00 İstanbulspor-Giresunspor: Koray Gençerler

16.00 Akhisarspor-Ankaraspor: Cihan Aydın

19.00 Altay-Bursaspor: Burak Şeker

29 Kasım Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Eskişehirspor-Altınordu: Çağdaş Altay

19.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor: Ümit Öztürk

30 Kasım Pazartesi:

18.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor: Mert Güzenge

F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! haberin devamı

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