Eskişehirspor'da 3 futbolcu ve 1 antrenör corona virüsüne yakalandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 3 futbolcu ve 1 antrenörünün yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Tüm dünyada etkisini devam ettiren corona virüsü pandemisi, futbolu da vurmaya devam ediyor. Son olarak TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor, 4 corona vakası açıkladı.

Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, kulüpte yapılan corona virüsü testleri sonucunda 3'ü futbolcu, 1'i de antrenör olmak üzere toplam 4 kişide pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

İşte o açıklama:

"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gürlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde üç futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."

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