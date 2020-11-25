Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. Dev derbiyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. İşte 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler...
Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Merakla beklenen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini ise Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle:
27 KASIM CUMA
19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 KASIM CUMARTESİ
13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 KASIM PAZAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan
16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek
16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
30 KASIM PAZARTESİ
19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat
19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy.
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